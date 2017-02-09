Facebook Twitter Rss

YDS ilkbahar dönemi başvuruları başladı

YDS ilkbahar dönemi başvuruları başladı.17576
  • Giriş : 09.02.2017 / 11:34:00

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ilkbahar dönemi başvuruları başladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ölçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıkladı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar dönemi başvuruları 8-16 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru ücreti 90 TL olarak açıklandı.

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 kişi gözaltında

12 yaşındaki kayıp kız bulundu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yeni müfredata şikayet yağdı

Yeni müfredata şikayet yağdı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatına şikayet yağdı.

Yeni müfredat açıklandı

Yeni müfredat açıklandı

Yeni müfredat, bugün Milli Eğitim Bakanı Yılmaz tarafından açıklandı.

 

Minikler dünya turunu tamamladı

Minikler dünya turunu tamamladı

Şanlıurfa'da öğrenciler dünyayı gezdi. Nasıl mı? İşte böyle...

İmam Hatipler bir halk hareketidir!

İmam Hatipler bir halk hareketidir!

Kültür Bakanı Nabi Avcı, İmam Hatip okullarını bir halk hareketi olarak değerlendirdi.

 

TEOG'da 4 sorunun hatalı olduğu konuşuluyor

TEOG'da 4 sorunun hatalı olduğu konuşuluyor

İnternet üzerinden imza kampanyası başlatan öğrenci ve veliler, TEOG'da bazı soruların hatalı olduğu

MEB, TEOG soru ve cevaplarını açıkladı

MEB, TEOG soru ve cevaplarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TEOG soru ve cevapları yayınlandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya