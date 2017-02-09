YDS ilkbahar dönemi başvuruları başladı
Ölçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıkladı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar dönemi başvuruları 8-16 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru ücreti 90 TL olarak açıklandı.
Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.
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