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Yeliz Yeşilmen: Türkiye'nin Beyonce'siyim

Yeliz Yeşilmen: Türkiye'nin Beyonce'siyim.25142
  • Giriş : 24.06.2018 / 16:51:00

Yeliz Yeşilmen ile Deniz Akkaya, sosyal medya hesapları üzerinden kapıştı.

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Büyüyen Beşik

Paylaşımlarıyla olay yaratan Yeliz Yeşilmen'in sosyal medya hesabı üzerinden mesajı ti'ye alınca ortalık karıştı. Yeliz Yeşilmen, 'Türkiyeni'nin Beyonce'siyim' sözleri birçok kişiden tepki gösmüştü.

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Peki bundan şeyin haberi var mı, Türkiye'nin?" sözlerine gülücük emojisi koyan Deniz Akkaya'ya Yeliz Yeşilmen şu sözlerle tepki gösterdi:

"Kendini entel zanneden arkadaş! Sen kendin kaşınıp benim videolara yorum yapıyorsun. Senin bu kibirli komik hallerin ne olacak Deniz!"

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