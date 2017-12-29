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Yeni AKM 2019'da tamam!

Yeni AKM 2019'da tamam!.18950
  • Giriş : 29.12.2017 / 17:25:00

Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin 2019 yılında tamamlanacağı açıklandı.

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Hükümetten açıklama geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yeni Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili bilgi verdi. Bakan, yeni AKM'nin 2019 yılında tamamlanacağı açıklandı.

Bakan Kurtulmuş, yenilendikten sonra 2 bin 500 kişilik opera salonu ve çeşitli kısımlarıyla büyük bir kompleks olarak hizmet verecek AKM'ye yönelik "İstanbul'daki AKM'nin artık uygulama faslındayız. Yıkımlar başladı ve ondan sonra yeni binanın yapımıyla ilgili TOKİ sorumluluğu üzerine aldı. TOKİ üzerinden binanın yapımı inşallah 2019 yılı Mart ayı içerisinde bitirilecek" diye konuştu. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni AKM gibi bir proje de Ankara'ya yapılsın" talimatıyla gündeme gelen Ankara'daki AKM binasına dair de safhanın şu an ilerlediğini dile getirdi. Kurtulmuş şöyle konuştu: Ankara AKM ise şu anda fikir aşamasındadır. Bunun da 2018 yılı içerisinde resmî süreçlerini tamamlayarak, 2019'da da yapımına başlanması gibi bir hedefimiz var.

TRT

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