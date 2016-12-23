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Yeni Anayasa'da o maddeler çıkarılıyor!

Yeni Anayasa'da o maddeler çıkarılıyor!.36228
  • Giriş : 23.12.2016 / 09:16:00

Yeni Anayasa ile yedek vekil maddesinde değişikliğe gidiliyor.

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Tartışma konusu olan yeni anayasa teklifi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre yedek milletvekilliği ile ilgili madde yeniden düzenleniyor.

Hükümetin MHP lideri Bahçeli ile anlaştığı Kemal Kılıçdaroğlu ile başkanlık sistemi konusunda ters düştüğü yeni anayasa teklifinde gelişme var.

Anayasa değişikliği teklifinde yedek milletvekilliğiyle ilgili “TBMM üyeliğinin düşmesi, düşürülmesi, ölüm ile diğer boşalma hallerinde aynı siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur” maddesinin, “TBMM üyeliğinin düşmesi halinde aynı siyasi partinin milletvekilleriyle doldurulur” olarak değiştirilmesi gündemde. Yedek milletvekilliğinin tüm seçim çevrelerini kapsayacak biçimde düzenlenmesi de alternatif çözüm önerileri arasında. Cumhurbaşkanı adaylığı şartları arasında yer alan “Doğuştan Türk” ifadesinin de Türkiye’de 5 ya da 10 yıl ikametgâh süresiyle değiştirilebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı ve bakanların yargılanmaları için 600 parlamentolu Meclis’te 400 olan yeter sayının Cumhurbaşkanı için aynı kalacağı ancak bakanlar için düşürülebileceği de ifade ediliyor.

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