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Yeni Başkan Ali Koç ilk transferini yapıyor

Yeni Başkan Ali Koç ilk transferini yapıyor.14189
  • Giriş : 18.06.2018 / 15:44:00

Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Ali Koç ilk transferini yapıyor.

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Büyüyen Beşik

Aziz Yıldırım ile girdiği mücadeleden galip ayrılan Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Ali Koç ilk transferini gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Yunanistan ekibi Panathinaikos forması giyen Chris Singleton'ı bitirmek üzere...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bir şampiyonluğa daha imza atarak sezonu noktalayan Fenerbahçe Doğuş, yeni sezon öncesi sponsorluk konusunda halen belirsizlik yaşasa da, önemli bir hamleye imza atıyor.

Sportando kaynaklarının edindiği bilgiye göre Sarı-Lacivertliler, Panathinaikos forması giyen Birleşik Amerikalı uzun Chris Singleton ile bu yaz döneminde sözleşme imzalayacak. CSKA Moskova ve FC Barcelona gibi takımların da gündeminde olan 28 yaşındaki ve 2.06 boyundaki Singleton, Panathinaikos'un Yunanistan Ligi şampiyonluğunda da önemli pay sahibi olmayı başardı.

Bu sezon EuroLeague'de oynadığı 34 maçta %46 ile üçlük isabeti bularak; 10.3 sayı, 5.8 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalayan deneyimli oyuncu, Yunanistan Ligi'nde ise; 9.4 sayı, 5.4 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları tutturdu

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