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Yeni başkan Trump imzaladı, ABD ayrıldı!

Yeni başkan Trump imzaladı, ABD ayrıldı!.18594
  • Giriş : 23.01.2017 / 21:59:00

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump, görevinin ilk haftasında kritik bir imza attı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından ABD'nin çekilmesi için başkanlık emri (executive order) imzaladığını duyurdu.

Donald Trump, anayasanın kendisine verdiği başkanlık yetkisini kullanarak ABD'nin Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan (Trans-Pacific Partnership-TPP) çıkmasını onaylayan kararı imzaladı. Trump, başkanlık seçimi kampanyasındaki konuşmalarında TPP'nin ABD için 'potansiyel felaket' olduğunu savunmuştu.

TPP anlaşması 2015 yılında ABD eski başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı. Dünya ekonomisinin yüzde 40'ini kapsayan TPP'de Japonya, Malezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Meksika, Brunei, Vietnam, Şili, Singapur gibi ülkeler bulunuyor.

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