Yeni bir organ bulundu! Tıp dünyası şaşkın!

Dünyayı sallayan açıklama New York Üniversitesi'nden geldi. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu bütün vücudu kapsayan bir organ bulunduğu, bunun adına ise Interstitium denildiği öğrenildi.Interstitium adı verilen bu organ dokuların zarar görmesini engelliyor ve vücuttaki en büyük organ olarak tanımlanıyor.Uluslararası kamuoyu New York Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmayı konuşuyor. Bilim insanlarının yaptığı araştırmada insan vücuduna ait yeni bir gizem daha ortaya çıktı. New York Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının araştırmasında bütün vücudu kapsayan ve iç organlar arasında konumlanan yeni bir organ bulunduğu açıklandı.Interstitium adı verilen bu organın vücut içerisindeki sıvıyla dolu bölümlerde bulunduğu ve dokuları darbelerden koruduğu belirtildi. Darbeleri emen bir özelliğe sahip olan organın insan vücudu hakkındaki bilgileri adeta baştan yazacağı belirtilirken, "Bu organ hareketli sıvılar için bir otoyol gibi. Derinin üst tabakasında bulunuyor ve damarlar, kaslar, ciğerler, boşaltım sistemi ve diğer bütün iç organlarının arasında bulunuyor" ifadesi kullanıldı.Araştırma sonucunda keşfedilen yeni organ üzerinde incelemelerin devam edeceğini belirten bilim insanları, "Kanserin bazı organlarda nasıl yayıldığını ve kanserin gelişimini engellemek için bu konuda incelemeye devam edeceğiz" dedi. Bilim insanları organların arasındaki sıvıların taşınmasını bir organın sağladığını ilk kez keşfettiklerini söylerken, "Eskiden bu bağlantıların bağımsız olduğunu düşünürdük" açıklamasını yaptı.Interstitium'un güçlü kolajen ve esnek elastin ile birlikte bağlayıcı doku proteinlerinden oluştuğunu açıklayan uzmanlar, "Vücudun içindeki sıvılar buradan dağılıyor" ifadesini kullandı. Araştırmayı yürüten New York Üniversitesi Patoloji Bölümü'nde görevli Profesör Neil Theise, "Bu gelişme birçok dokunun anatomisi hakkındaki algımızı geliştirecektir. Bu keşfin potansiyel olarak ilaç geliştirme ve tıp alanında büyük adımlar atılmasına sebep olmasını bekliyoruz" dedi.