Yeni çok amaçlı paketlerde içeriğe önem verildi

Sade ve işlevsel olan bu yeni paketlerde yolcunun seyahatini daha konforlu ve rahatlatıcı hale getirmek amacıyla tasarlanmış ürünler yer alıyor.Havayolu şirketinin “Going Places Together” sloganına uygun şekilde tasarlanan çantalarda, Qatar Airways’in uçuş ağındaki varış noktalarının büyüleyici fotoğrafları yer alıyor. Çantaların dış tasarımı, her dört ayda bir, Qatar Airways’in uçuş ağındaki 150’den fazla varış noktası arasından seçilen yeni yerlerin fotoğrafları ile yenilenecek.İhtiyaç paketinin içinde, konforlu bir seyahat geçirilmesini sağlayan göz maskesi, çorap ve kulak tıkaçlarının yanı sıra bir adet Institut Karité Paris dudak balsamı ile bir adet Miradent diş bakım seti bulunacak ve paketler, yolcunun seyahat deneyimine değer katacak.Qatar Airways Müşteri Deneyimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Sayın Rossen Dimitrov, bu yılın Qatar Airways yolcuları açısından bir değişim yılı olacağını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Uçakta sunduğumuz ürünler ve hizmetlerde gerçekleştirdiğimiz çok sayıda yenilik arasında yeni Ekonomi Sınıfı ihtiyaç paketlerimiz de bulunuyor. Yenilenen paketler, yolcularımıza Institut Karité Paris ve Miradent gibi birinci sınıf markaların ürünlerini sunarak, daha iyi bir deneyim yaşatmak amacıyla tasarlandı. Her kabin sınıfındaki yolcularımızı sürekli şaşırtıp memnun etmek istiyoruz ve Ekonomi Sınıfında seyahat eden herkesin bu yeni hediye paketlerinden gerçekten memnun olacağına inanıyoruz.”Business Class ve Birinci Sınıf yolcuları için BRIC’S ve Nappa Dori tarafından tasarlanan, Castello Monte Vibiano Vecchio tarafından tedarik edilen ürünleri içeren yeni ihtiyaç paketlerinin sunulmasının ardından, Qatar Airways’in uçuş esnasında sunduğu ürün portföyüne bu en son eklemeler yapıldı. Yeni seçkin ihtiyaç paketleri lüks bir marka olan The White Company tarafından tasarlanan yeni pijama takımı ile tamamlandı.Havayolu şirketi ayrıca bu yıl, hem havacılık sektörü hem de yolcular tarafından çok beklenen yeni bir Business Class koltuk konsepti başlatmayı planlıyor. Başka bir havayolu şirketinin, birinci sınıf kabin deneyiminde devrim yaratmak amacıyla tasarlanan bu son teknoloji koltuk konseptini taklit etmesini önlemek amacıyla yeni tasarımın patentini alacak.Qatar Airways uçuşlarında seyahat eden yolcular için başlatılan diğer yenilikler arasında, havayolu şirketinin Körfez içi hizmetlerinde Birinci Sınıf yolcuları için sunulan Hasbro Inc ile ortaklık yapılarak yenilenen peluş oyuncaklar, çocuk aktivite setleri ve yemek kutularının yanı sıra yenilenmiş ve yeniden düzenlenmiş birinci sınıf yemek hizmeti bulunuyor.