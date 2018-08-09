Yeni ekonomi modeli yarın açıklanacak
Maliye Bakanlığı, OVP çalışmalarının devam ettiğini ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomi modelini yarın açıklayacağını söyledi.
Yeni ekonomi modelini yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak. Maliye Bakanlığı, OVP çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin %3-4 aralığında olacağını kaydetti. Bakanlık açıklamasında 'Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok. Bütçe açığı %1.5'lerde sınırlandırılacak. 2019 büyümesi %3-4 aralığında bekleniyor. Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok. Bütçe açığı %1.5'lerde sınırlandırılacak' denildi.
HÜRRİYET
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