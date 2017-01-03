Facebook Twitter Rss

Yeni genel müdür Maria Fernanda Prado oldu

Yeni genel müdür Maria Fernanda Prado oldu.12489
  • Giriş : 03.01.2017 / 11:02:00

Maria Fernanda Prado, Janssen Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Maria Fernanda Prado, yeni görevinin yanı sıra EMEA Gelişen Pazarlar Operasyon Komitesi (EMOC) üyesi de olacak.

Geçtiğimiz 3,5 yıl boyunca Janssen Brezilya’da Satış ve Pazarlama Direktörü rolünde Onkoloji, Hematoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Diyabet ve Merkezi Sinir Sistemi gibi birçok farklı terapötik alanda çalışan Maria Fernanda Prado, görev yaptığı dönem boyunca şirket büyümesi üzerinde kritik katkısı olan yeni iş modelinin hayata geçirilmesine başarılı bir liderlik sergiledi.

İlaç sektöründe 17 yıllık geniş iş tecrübesi bulunan Maria Fernanda Prado, profesyonel çalışma hayatının başında perakende endüstrisinde 7 yıl boyunca çalıştı.

Maria Fernanda Prado; Fundação Getúlio Vargas, Sao Paulo Pazarlama & İşletme lisans derecesine sahiptir. Sonrasında Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Sao Paulo’da işletme alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Anayasa teklifi Pazartesi Meclis'te

Aleyna Tilki'den ilginç Reina katliamı yorumu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kamuya 60 bin kişi alınacak!

Kamuya 60 bin kişi alınacak!

Kamuya alınacak 60 bin personel için detaylar açıklandı.

Torununa bakana devletten para!

Torununa bakana devletten para!

Bakan Müezzinoğlu, torununa bakan büyükannelere müjde verdi.

 

Aralık ayı ihracat rakamları açıklandı

Aralık ayı ihracat rakamları açıklandı

2016 yılının Aralık ayında ihracatın yüzde 9.31 oranında arttığı açıklandı.

Motorine zam geldi

Motorine zam geldi

Yılın son günü motorin fiyatlarına yapılacak zam oranı belli oldu.

 

Dolar seyrini değiştirdi

Dolar seyrini değiştirdi

Yeni yılın yaklaşması ile riskten kaçınan yatırımcıların etkisiyle dolar sakin bir seyir izliyor.

Palandöken: Kredi kartlarınızı şişirmeyin

Palandöken: Kredi kartlarınızı şişirmeyin

TESK Başkanı Palandöken, yılbaşı öncesi vatandaşları uyardı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya