Facebook Twitter Rss

Yeni Havalimanı pisti iniş ve kalkışa hazır!

Yeni Havalimanı pisti iniş ve kalkışa hazır!.21927
  • Giriş : 08.06.2018 / 09:35:00
  • Güncelleme : 08.06.2018 / 09:37:37

Yeni Havalimanı pistinin iniş ve kalkışa hazır hale geldiğini açıklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

TÜRKSAT’ın iftar yemeğinde gazetecilerle sohbet eden Müsteşar Suat Hayri Aka, 3. Havalimanı’na ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 26 Şubat’ta planlanan ancak iptal edilen uçuşunun ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine, kontrol uçuşunun geçtiğimiz hafta yapıldığını hatırlatan Aka, şunları söyledi: “Şu anda kalibrasyon yapılıyor. Kontrol uçakları, elektronik olarak doğruluk testlerini yapıyor, sürekli iniyor, kalkıyor. İnerken havaalanındaki cihazların doğru ölçüm yapıp yapmadığını kontrol ediyor. Yaklaşık bir aylık sürekli kontrolün ardından raporları çıkıyor. Henüz raporları çıkmadı. Ama olumsuz bir şey yok orada. Sadece hata payı var mı, ne kadar hata payı var, kalibre edilmeye ihtiyaç var mı yok mu bunlara bakılıyor. Uçaktaki cihazlar ile karadaki cihazların uyumunu test ediyor. Varsa hata paylarını tespit ediyor. Testler sonuçlanmadan sayın Cumhurbaşkanının uçağı inebilir mi, sorun yok inebilir. Bunlar uzun vadeli ve sürekli yapılan işler. Biz hazırız. İnerse başımız üstüne. Ne zaman isterse uçak indirebiliriz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat’ta çıkacağı Afrika gezisi öncesinde 3. Havalimanı’na bir uçuş planlanmıştı. Ancak, alanda inşaatın devam etmesi ve inişi güvenli hale getiren sistemlerin kalibrasyonu yapılmadığı için uçuş iptal edilmişti. Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz hafta yapılan kontrol uçuşunda ise, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı, ilk uçunu tamamlamış, pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görülmüştü.

İstanbul’un son istilacıları!

Facebook yine hata yaptı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TANAP açılışına Erdoğan katılacak

TANAP açılışına Erdoğan katılacak

Enerji Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesi hakkında bilgi verdi.

Muğla'da korkutan deprem! Açıklama geldi

Muğla'da korkutan deprem! Açıklama geldi

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

 

Festivale izin yok!

Festivale izin yok!

Salda Gölü'nde 30 bin kişinin katılacağı festivale izin çıkmadı.

Arabalı vapurda kredi kartı dönemi başladı

Arabalı vapurda kredi kartı dönemi başladı

İDO, arabalı vapurda kredi kartı döneminin başladığını açıkladı.

 

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa 'başörtüsü' sözü

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa 'başörtüsü' sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gitti.

Ankara'da AVM'ler 2 gün kapalı!

Ankara'da AVM'ler 2 gün kapalı!

Ankara Valiliği, şehirde bulunan alışveriş merkezleri ile ilgili flaş bir karara imza attı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya