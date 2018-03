Yeni hedef: Tel Rıfat

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Suriye 'de Tel Rıfat'a operasyon mesajı vererek, "İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı. ABD'ye Münbiç konusunda çağrıda bulunan Erdoğan, " Amerika'nın bir anca önce Münbiç'in denetimini bölgenin gerçek sahibine devretmesi lazım. Terör örgütü buradan çıkartılmazsa o zaman bu işi biz yapmak mecburiyetinde kalırız" dedi.Erdoğan'ın açıklamaları:Böyle bir portreyi hazırlamış olmanız beni çok ama çok duygulandırdı. Rabbimden her ikisine de rahmet diliyorum. Tüm kardeşlerimin annelerine babalarına rahmet diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.Dışarıda bir bu kadar sağolsun katılım vardı. Onlarla da dertleştik ve Rabbime hamdediyorum, ya Rab, bizi bu şekilde birleştirdiğin gibi inşallah bundan sonra da bu yolculuğumuzda birlik, beraberlik içinde bizim büyük Türkiye idealine yürümemizi de daim kıl. Güçlü desteği için Trabzon'a bir kez daha teşekkür ediyorum.2019'da üç seçim yaşayacağız. Yerel, muhtarlık seçimi, parlamento ve Cumhurbaşkanı . Bu üç seçimde de biz çok büyük gayret ortaya koymamız lazım ki hesapları alt üst edelim. Buna hazır olmamız lazım. Trabzon'dan çok daha büyük bir destek bekliyorum. Trabzon, Türkiye'de de bir Trabzon var. İstanbul 'da, Ankara 'da, İzmir 'de var. Her yere dağılmış. Sandıkları evelallah patlatacak. Trabzon en önde olacak ki, diğerlerini de çekip getirsin. Trabzon 2019'da Karadeniz gibi coşmazsa bizim kimseye diyecek bir sözümüz kalmaz.2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?Bugün 25 Mart, 9 yıl önce bugün Türkiye çok büyük bir yürek acısı yaşadı. BBP kurucusu ve genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi bir kez daha rahmetle, hasretle yadediyorum. Kendisi yaşasaydı eminim ki 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere, son yıllarda attığımız tüm adımlarla bizimle birlikte omuz omuza mücadele ederdi. Şu anda onun varisi olan arkadaşlarımız da bizimle beraber yürüyorlar. Sağolsunlar. Muhsin Yazıcıoğlu vatan ve millet aşığı bir dava adamıydı. Milliydi, yerliydi. Böyle bir insan hayatta olsaydı 15 Temmuz'da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele verirdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatımızdaki başarımızdan bizim kadar o da aynı heyecanı duyardı. Yokluğunu hissettiğiimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime bir kez daha Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.Bizim bu ülkeye ve bu millete olan sevgimiz son nefesimize kadar asla bitmeyecek. Biz sizler kara sevda ile tutkunuz be. Karadeniz yaylaları ne kadar güzelse, denizi ne kadar coşkuluysa bizim sevdamız da o kadar derindir, samimidir. Şu anda salonun dışında en az bu kadar hemşehrilerim var. Çünkü onları orada görünce selamlamadan salona giremezdik. Ülkemize yaptığımız her hizmet her proje her kazanım siyasi alanda ileriye doğru attığımız her adım bizim en büyük mutluluk kaynağımızdır.Günün 24 saatini, 48 saat gibi yaşamak mecburyetindeyiz ki milletimize olan sözümüzü tutabilelim. Biz bir söz verdik. Biz şimdi dağları dele dele bu yolda yürüyoruz. Dağların delindiğini de en iyi Trabzonlu, Ordulu, Giresunlu bilir.Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. İmza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var.Tarbzon'a 900 yatak kapasiteli şehir hastanesi kuruyoruz. En kısa sürede temeli atılacak. Çalışmaları sürüyor. Zigana Tüneli de geleceğe damga vuracak projelerden biridir. Önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Yeni demiryolu da şehrimizin cazibesini artıracak bir başka projedir. İnşa ettiğimiz yat limanı ile turizm potansiyeline yeni bir pencere açtık. Turizm alanında bölgemizin cazibesini artırıyoruz.Taşkınların önüne geçmek için çok sayıda projeyi aynı anda yürütüyoruz. Her alanda Trabzon'u altın gerdanlık mahiyetinde hizmetlerle donattık.Karşıma koymuşlar. Bizi Münbiç'e götür, Afrin'den bir şey anlamadık yazıyor. Hey Allahım ya. İnşallah hayırlısı olsun, götürmeden işi bitirelim.("Reis bizi Münbiç'e götür" sloganlarına) İhtiyaç olduğu zaman önce ben ondan sonra siz benimle beraber geleceksiniz. Sizin bu aşkınız, cephedeki Mehmedin aşkını da artıyor, heyecanını da artırıyor. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyor şair. Mehmet şu anda cepheden bakıyor ki benim vatandaşım benimle beraber yürümeye hazır. Onu PYD/YPG tutabilir mi? Tutamaz. Gömerler, gömerler. Ne ihanetler yapmışlar. ÖSO'dan nice kardeşlerimizi şehit ederek açtıkları mezarlara gömdüler, şimdi onlar gömülüyor. Açtıkları hendeklere burada gömdük. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gömdük, gömmeye de devam edeceğiz.Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekatı ile terör koridorunu Akdeniz'e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız. Münbiç konusunda bize verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz. Amerika'nın bir anca önce Münbiç'in denetimini bölgenin gerçek sahibine devretmesi lazım. Terör örgütü buradan çıkartılmazsa o zaman bu işi biz yapmak mecburiyetinde kalırız. Gittiği hiçbir yerde ülkemize işgalci davranılmıyor. Adım attığımız her yerde samimi karşılanıyoruz. Biz inşa etmeye gideriz, onlar imhaya gelir.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon 6. olağan il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Afrin Harekatı ve terörle mücadeleyle ilgili olarak "Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz" diyen Erdoğan yarın Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenecek Türkiye-AB zirvesi öncesi, "Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları:Trabzon bambaşka, o da muhteşem. Salonun içinden 3 misli burada. Sevgili kardeşlerim, hemşehrilerim, bugün sizlerle çok fazla değil, birkaç konuyu konuşacağız ve yolumuza da devam edeceğiz. Biliyorsunuz, 15 sene önce bu yola AK Parti olarak çıktığımızda neydik, bugün ne olduk. Değil mi?Bizim bu ülkede yapacağımız çok iş var. Milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bu batılılar niye kıskanıyor? İşte bundan. Artık İHA'mızı yapıyor muyuz? Bir de Sürmenelisi yapıyor bunu. Afrin'de silahlı İHA'mızı gördünüz, biz yaptık. Onlar koordinatları veriyor, F-16'lar da teröristleri oraya gömüyor. Buraya gelirken sordum, ne kadar oldu dedim, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3747. Devam. İnlerine gireceğiz dedim.Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler, Sincar'a da gireceğiz dedim. Oraya da operasyonlar başladı. İçeride mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz. Onun batıda örnekleri var. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Bizim tarihimizde adalet var. Mazlumların yanında yer almak var. Zalimlerle beraber olmak yok. O mazlumların yanındayız.Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim. Dimdik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak.Habertürk