Facebook Twitter Rss

Yeni kabine bugün yemin edecek!

Yeni kabine bugün yemin edecek!.36228
  • Giriş : 10.07.2018 / 08:43:00

Yeni kabine üyeleri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isimleri açıklanan yeni kabine üyeleri bugün saat 15.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek.

Erdoğan'ın açıklamasına göre yeni kabine şöyle şekillendi:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay (Önceki görevi Başbakanlık Müsteşarı)
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar (Önceki görevi Genelkurmay Başkanı)
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk (Önceki görevi Eğitimci)
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca (Önceki görevi Medipol Üniversitesi Mütevelli Başkanı)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez (Önceki görevi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan (Önceki görevi Karayolları eski Genel Müdürü)
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum (Önceki görevi TOKİ Başkanı)
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli (Önceki görevi İş İnsanı)
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy (Öceki görevi İş İnsanı)
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu (Önceki görevi Spor Toto Teşkilatı Başkanı)
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk (Önceki görevi KADEM Ankara Temsilcisi)
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak (Önceki görevi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan (Önceki görevi TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank (Önceki görevi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı)

TÜRKİYE

İlaç fiyatları için karar Cumhurbaşkanı'nın

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İnce, Çarşamba günü açıklayacak

İnce, Çarşamba günü açıklayacak

Muharrem İnce'nin Çarşamba günü önemli açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

Erdoğan'a o vekalet edecek

Erdoğan'a o vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vekalet edecek isim belli oldu.

 

AK Parti'den bedelli için açıklama

AK Parti'den bedelli için açıklama

AK Parti hükümetinden bedelli askerlik ile ilgili açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı!

Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kazada hayatını kaybedenler için mesaj yayınladı.

 

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım

AK Parti, TBMM Başkanlığı adayını Binali Yıldırım olarak açıkladı.

Başbakan Yıldırım yemin etti

Başbakan Yıldırım yemin etti

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de milletvekilliği yemini etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya