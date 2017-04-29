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Yeni KHK'lar yayınlandı

Yeni KHK'lar yayınlandı.15688
  • Giriş : 29.04.2017 / 20:35:00
  • Güncelleme : 29.04.2017 / 20:51:11

Olağanüstü Hal kapsamında yeni bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı.

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OHAL kapsamında 2 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. 689 Sayılı KHK ile aralarında asker, akademik personelin de bulunduğu toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkarılırken, 731 kişi görevine iade edildi. 14 dernek kapatıldı, 5 dernek ise tekrar açıldı.

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; 3974 kişi kamudan ihraç edilirken, 731 kamu personeli ise görevine iade edildi.

OHAL kapsamında yayımlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı.

OHAL kapsamında yayımlanan 689 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve yurt dışında burslu öğrenim gören 59 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

OHAL kapsamında yayımlanan 690 Sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"PİLOT SUBAYLARIN" İBARESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR"

Kararnamede, "926 sayılı Kanunun ek geçici 92 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine "Kuvvet Komutanının teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "31/12/2017 tarihine kadar" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "pilot subayların" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır"

"JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ VEYA" İBARESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR"

Kararnamede, "10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (D) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Jandarma Genel Komutanlığının veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır" denildi.

1 SAYILI LİSTE

(İHRAÇ EDİLEN PERSONEL)

2 SAYILI LİSTE

(GÖREVİNE İADE EDİLEN PERSONEL

3 SAYILI LİSTE

(KAPATLAN KURUM VE KURULUŞLAR

4 SAYILI LİSTE

(AÇILMASINA İZİN VERİLEN KURUM VE KURULUŞLAR)

5 SAYILI LİSTE

(İLİŞİĞİ KESİLEN YURT DIŞINDAKİ BURSLU ÖĞRENCİLER)



 

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