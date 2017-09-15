Yeni kimlikler için açıklama geldi
Çipli kimlik kartlarının yıl sonuna kadar yenilenmesi gerektiği haberinin sosyal medyada yayılması sonucu vatandaşların Nüfus Müdürlüklerine akın etmesi sonrası Bursa Valiliği açıklama yaptı.
Bursa Valiliği de yoğunlukların önüne geçebilmek için, "Yeni kimlik kartlarının yenilenme süresi 3 yıl. Yeni kimlik kartı başvurusu acil olmayan vatandaşlarımız randevu alarak müracaat etmeli" açıklaması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bilindiği gibi 02.01.2017 tarihinden itibaren ülke genelinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi uygulanmaya başlanmıştır. Bu güne kadar ilimizde 353835 vatandaşımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu alınmış ve 342 bin 851 vatandaşımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı teslim edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı değiştirme süresi Bakanlığımızca 3 yıl olarak belirlenmesine rağmen son günlerde vatandaşlarımızdan alınan bilgilere göre kamuoyunda kimlik kartının yıl sonuna kadar değiştirilmesi gerektiği hususlarında bilgiler yer aldığı anlaşılmıştır. Söz konusu söylentilerden dolayı nüfus müdürlüklerine yoğun talepler yaşanmakta ve bu durum da aşırı yoğunluğa sebebiyet vermektedir. Oluşan yoğunluktan dolayı acil olanların (kayıp, doğum v.b.) işlemleri uzamaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu acil olmayan vatandaşlarımızın randevu sisteminden randevu alarak müracaat yaptıkları takdirde zamanı geldiğinde hiç sıra beklemeden başvurularını yapabilecekler. Bundan dolayı Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk azalırken gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımız da işlemlerini rahatlıkla yapabileceklerdir"
HÜRRİYET
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