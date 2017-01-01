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Yeni kimlikler yarından itibaren alınabilecek

Yeni kimlikler yarından itibaren alınabilecek.17063
  • Giriş : 01.01.2017 / 11:27:00

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yarından itibaren yeni kimliklerini alabilecek.

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Türkiye genelinden yarından itibaren yeni kimlikler dağıtılmaya başlanacak. Yeni kimlikler için nüfus müdürlüklerine müracaatta bulunulması gerekiyor.

Çipli kimlik kartları için vatandaşlar, pilot olarak belirlenen Kırıkkale, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Erzincan, Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova'nın ardından yarın itibariyle diğer illerden de başvuruda bulunabilecek.


İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, başvuru işlemlerine ilk kez 14 Mart 2016 tarihinde pilot il Kırıkkale'de başlanan çipli kimlik kartlarına 11 pilot ilde bugüne kadar yaklaşık 260 bin kişi başvuruda bulundu.

Kimlik kartlarının 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması hedefleniyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek.

HER YAŞ GRUBUNDA FOTOĞRAF OLABİLECEK

On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek.

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çAğrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınacak. Kimlik kartı ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak.

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak.

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