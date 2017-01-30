Facebook Twitter Rss

Yeni kimliklere yoğun ilgi!

Yeni kimliklere yoğun ilgi!.23947
  • Giriş : 30.01.2017 / 13:40:00

Vatandaşlar, yeni kimliği alabilmek için il ve ilçe nüfus müdürlüklerine akın etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, vatandaşların yeni kimlik alabilmek için il ve ilçe büfs müdürlüklerinde kuyruklar oluşturduğunu ve yeni kimliği alabilmek için heyecan duyduklarını belirtti. Kart, yeni kimliği daha kolay alabilmek içinse bazı tavsiyelerde bulundu.

Kart, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Ocak'tan itibaren tüm Türkiye'de dağıtımına geçilen çipli kimliklere başvuru taleplerini karşılamak için nüfus personellerinin özveriyle ve var güçleriyle çalıştığını belirtti. Yeni kimlikleri alma isteğinin şu anda nüfus müdürlüklerin de aşırı yoğunluğa sebep olduğunu ifade eden Kart, şunları kaydetti: "Bu süreç yaşanırken vatandaşımızın yıllardır beklediği, özellikleri itibarıyla ilerleyen yıllarda hastane, tapu, noter ve kamu ve diğer kuruluşlar da işlem yaparken hayatın birçok alanında kolaylık sağlayacak, hizmete ulaşmamızı,güvenliği arttıracak seçim sırasında mükerrer kayıtların önüne geçecek, zamanla kullanım alanı yayılıp geliştirilecek bu yeni kimlikleri alma heyecanı, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve izdihama yol açtı.

1 PERSONELE 20 BİN VATANDAŞ DÜŞÜYOR

Türkiye genelinde 11 bin 511 nüfus personeli kadrosunun var olduğunu ve bunun 8 bin 559'unun dolu, 2 bin 952 kişilik kadronun da boş olduğunu söyleyen Kart, "Yüzde 25 kadro boşluğu nedeniyle bazı ilçelerde 1 personele neredeyse 20 bin vatandaşımız düşüyor. Bu ise hem hizmet kalite eksikliğine hem de vatandaş memnuniyetsizliğine sebep olmakta. Eksiklere rağmen vatandaşlarımızın bu güzel hizmetin ulaşmasını sağlamak adına elimizden gelenin daha fazlasını yaparak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İNTERNETTEN VEYA 199'DAN RANDEVU ALIN

Vatandaşlardan bu yoğunluğu atlatmada kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Kart, "Öncelikle internet üzerinden ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199
numaralı hattan randevu alarak yanlarında 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine gelmeleri hem yoğunluğa kalmadan kimliklerini almalarını hem de bizim daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermemizi sağlayacaktır." diye konuştu.

Hürriyet

Metrobüs kaza yaptı: Yaralananlar var

Keşif yapılırken gözyaşı döktüler

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ünlü restoranda silahlı saldırı!

Ünlü restoranda silahlı saldırı!

İstanbul Beykoz'da bulunan ünlü bir restoranda silahlı saldırı gerçekleşti.

Türk Hava Yolları göçmenlere müjdeyi verdi

Türk Hava Yolları göçmenlere müjdeyi verdi

ABD'de Başkan Donald Trump'ın yayımladığı kararname sonrası mağdur olan insanlara THY'den müjde geld

 

Özel harekatı vuran hainlere 54 kez müebbet

Özel harekatı vuran hainlere 54 kez müebbet

15 Temmuz'daki alçak darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan özel harekatı vuran pilotlara ağır

800 kilo sucuk çalıp mangal yapmışlar

800 kilo sucuk çalıp mangal yapmışlar

Adana'da 800 kilogram sucuk ve 350 kilogram et çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

 

İstanbul'a deniz itfaiyesi filosu

İstanbul'a deniz itfaiyesi filosu

İstanbul itfaiyesi, yangın ve afetlerle daha etkin mücadele için deniz filosu kuruyor.

Erdoğan, gaziyle görüntülü konuştu

Erdoğan, gaziyle görüntülü konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminde gazi olan Mehmet Yaman'ı ziyar


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya