Yeni monitör serisini piyasaya çıkıyor

AOC, özel iki yeni model ile ekran yelpazesini genişletiyor. Dünyaca ünlü tasarım evi Studio F. A. Porsche işbirliğiyle geliştirilen, 24 inçlik AOC PDS241 ve 27 inçlik AOC PDS271, bir monitörden beklenenleri yeniden tanımlıyor. 3 taraftan da çerçevesiz AH-IPS paneli ve asimetrik bir metal ayak ile donatılan ve ultra ince, minimalist, birinci sınıf bir tasarıma sahip AOC portföyünün bu yeni üyelerinin her ikisi de, kapalı olduklarında bile göz alıcı olmaya devam ediyorlar. Bir monitördeki gelmiş geçmiş ilk modüler tasarıma sahip PDS241 ve PDS271, güç ve HDMI çıkışlarını ayağın kendinden çıkan tek bir kabloda toplayarak geriye kendine hayran bırakacak şekilde bir tek ekranın kendisi kalıyor. Üstelik olağanüstü görünümlerinin arkasında, AOC SuperColor WCG Teknolojisi ile güçlendirilen AH-IPS panelleri ise geniş bir renk gamını kapsıyor ve mümkün olan en geniş görüntüleme açılarını sunuyor.İki efsane bir araya geldiğinde, olağanüstü şeyler gerçekleşebilir. Ünlü ekran uzmanı AOC ve efsanevi tasarım evi Studio F. A. Porsche, en iyi görünüme sahip monitörleri piyasaya sunmak için işbirliği yaptılar. Bu monitörün arkasındaki tasarım felsefesi, Ferdinand Alexander Porsche’nin felsefesinden ilham aldı. Porsche’nin yaklaşımı şöyleydi: “Bir nesnenin işlevini analiz ederseniz, biçimi de zaten genelde kendiliğinden ortaya çıkar.” En saf anlamıyla bir monitör, sadece bir ekrandan ibarettir. Ama gerçekte, bu basitleştirici görüş yer kaplayan ayaklar ve arkadan sarkan pek çok kablo ile karmaşık bir hal alır. AOC’nin yeni PDS monitör serisi, monitör tasarımına getirilen geleneksel yaklaşıma devrim niteliğinde bir yaklaşım getiriyor. Berlin’deki Studio F. A. Porsche Yetkilisi Henning Rieseler şunları ifade etti: “Monitör ayağının etkileyici şekli, basit bir fikir olan kabloları ayağa entegre etmeyi vurguluyor. Burada, sadece biçim, işlevi takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda da asitmetrik biçimi ile bunu zarif ve sofistike bir şekilde de sunmuş oluyor.”Hem 24 inçlik PDS241 hem de 27 inçlik PDS271 modeli, yöneticiler, tasarımcılar ve sanatçılar gibi tarzı önemseyen kullanıcıların hepsine hitap edecek. Ön tarafta, belirgin, asimetrik metal ayak, 3 taraftan da çerçevesiz tasarımı vurguluyor. Yanlardan bakıldığında ise bu monitörlerin her ikisi de sadece 5.2 mm kalınlıktaki en yeni akıllı telefonlardan bile daha ince. Studio F. A. Porsche, arkadan da şık görünümleri sayesinde kalabalıkta kendini farklı kılan monitörler tasarladı – hem güç hem de monitör sinyali ayaktan geçiyor ve ayrı bir kutuda bölünüyor. Sonuçta ortaya çıkan derli toplu görünüm ise monitörün aslında ne demek olduğunu bize hatırlatıyor: ekranın ta kendisini.AOC Pazarlama & İş Yönetimi Direktörü Stefan Sommer de şunları belirtti: „AOC’nin Studio F. A. Porsche ile yaptığı işbirliğinin sonucundan gurur duyuyoruz. PDS ürün grubunun bu yeni fütüristik ve zarif monitörleri, aynı zamanda AOC’nin yenilikçi ürünler sunma taahhüdünün – üstelik hem teknoloji hem de tasarım açısından – cesur bir ifadesi.”Bu monitörlerin kapalıyken de gerçekten göz alıcı oldukları kesin, ama asıl hünerlerini açıldıklarında gösteriyorlar. En son teknoloji ürünü AH-IPS panelleri sayesinde, hem 24 inçlik PDS241 hem de 27 inçlik PDS271, Full HD çözünürlükte, 1920x1080 pikseli, 178°’lik harika geniş görüntüleme açıları ile sunuyor. AOC’nin SuperColor WCG Teknolojisi ise bu monitörlerin sRGB renk alanının %100’ünü, NTSC renk alanının ise %90’ını kapsamasını sağlıyor.Gözlerini bu monitörlerden alamayanlar için ise her ikisi de AOC’nin Low Blue Light Teknolojisi ve Flicker-Free Teknolojisi ile donatıldı. AOC Low Blue Light, renk kalitesinden ödün vermeden zararlı olabilecek kısa dalga boyundaki mavi ışığı azaltıyor. Öte yandan, AOC’nin Flicker-Free Teknolojisi ise PWM (Pulse Width Modulation- Sinyal Genişlik Modülasyonu) yerine bir DC (Direct Current- Doğru Akım) arka aydınlatma sistemi ile monitörün parlaklığını düzenleyerek, uzun kullanım sürelerinde bile gözlerdeki rahatsızlığı ve yorgunluğu azaltıyor. HDMI konektörü ise kullanıcıların masaüstünden mobil PC’lere, oyun konsollarından set-top kutulara kadar her şeyi bağlamalarına olanak tanıyor. Bir ses çıkışı da kulaklıklar ya da hoparlörler için pratik bir bağlantı sağlıyor.