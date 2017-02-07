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Yeni nesil Kurtoğlu

Yeni nesil Kurtoğlu.8624
  • Giriş : 07.02.2017 / 08:53:00

Yeni isimlerin başarılı projelerle adından sıkça söz ettirdiği şu günlerde, yepyeni bir isim daha müzik dünyasına merhaba diyor.

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Orçun Bora, 'Sen Varsın İyi Ki' isimli ilk albümü ile müzikseverleri selamlıyor. Konservatuvar mezunu olan Orçun Bora, aldığı Türk Müziği ve şan eğitiminin yanı sıra söz yazarlığı ve besteci yönüyle de dikkat çekmektedir.

Poll Production etiketi Polat Yağcı prodüktörlüğünde 8 Şubat Çarşamba günü piyasaya çıkacak olan 'Sen Varsın İyi ki' albümü toplamda 6 şarkıdan oluşuyor. Albümün çıkış parçası olan ve albümle aynı adı taşıyan 'Sen Varsın İyi Ki' şarkısının sözleri Hakkı Yalçın, müziği Ender Gündüzlü ve Can Sanıbelli imzası taşıyor.

Albümde 2 şarkının sözü ve müziği Orçun Bora'ya ait olup, diğer şarkılarda da birbirinden değerli müzik adamlarının muhteşem dokunuşları yer alıyor.

Samimi sözleri ve sıcacık melodisi ile 'Sen Varsın İyi Ki' yılın aşk şarkısı olmaya şimdiden aday. Albümü 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak müzikseverlerin beğenisine sunan Orçun Bora 'Her insanın hayatında mutlaka 'iyi ki' dediği birileri vardır. 'İyi ki varsın' dediklerimiz hayatın bize verdiği en güzel hediyedir. 'Sen Varsın İyi Ki' dediklerimiz hiç eksik olmasın'. Bu şarkı da benden tüm sevenlere armağanım olsun' diyerek duygularını dile getirdi.

'Sen Varsın İyi Ki' şarkısının video klip yönetmenliğini Kemal Başbuğ, görüntü yönetmenliğini Sezgin Denkçi üstlendi. Kilyos Gümüşdere Plajında gerçekleşen çekimler 35 kişilik bir ekiple yaklaşık 2 günde tamamlandı. Bir aşk hikayesinin anlatıldığı video klipte Orçun'a Sırp model Alyona Kochetova eşlik etti.

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