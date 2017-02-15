Yeni nesil Rock Star

Giriş : 15.02.2017 / 09:54:00

Türkçe sözlü rock müziğin son dönemdeki en sevilen temsilcilerinden Gökcan Sanlıman, geçen yıl çıkardığı albümünün en çok istek alan şarkılarından "Biz ki Sonları Severiz" şarkısına klip çekti.