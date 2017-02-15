Yeni nesil Rock Star
Genç hayranları arasında şarkılarıyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da büyük övgü toplayan Sanlıman, oyunculuğa da sıcak baktığını söylüyor.
Kendi yazdığı şarkıları ve kendine has yorumuyla yeni neslin gözde sesi haline gelen Gökcan Sanlıman; sözü ve müziğini Haluk Kurosman ile birlikte yaptığı şarkısı “Biz Ki Sonları Severiz”e geçtiğimiz hafta klip çekti.
Geçtiğimiz yıl çıkardığı Yaşım Tutmuyor Mutluluğa albümünün üçüncü klibi olan çalışmanın yönetmenliğini Mustafa Özen üstlendi. Sinema filmi kalitesindeki görüntüleriyle dikkat çeken klibin iç mekan çekimleri Asmalımescit'te tarihi bir binada , dış çekimler ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti. 30 kişilik bir ekibin 2 günde çektiği klipte Gökcan Sanlıman'a 2014 Avustralya Güzeli Sophia Totzauer eşlik etti.
Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan 'Yaşım Tutmuyor Mutluluğa', toplam 9 şarkıdan oluşuyor. Sanlıman, yalnızlığı anlattığı, savunduğu, 'son'lardan'başlangıçlar' yarattığı bu çok özel çalışmasıyla, hayattaki türlü sıkıntılara dikkat çekiyor. Dinleyicilere dert ortağı olmayı amaçlayan bu albüm, Sanlıman'ın müziğine yepyeni formlar kazandırıyor.
Şarkılarıyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da büyük bir hayran kitlesinin sahibi olan Gökcan Sanlıman; gelen oyunculuk tekliflerini de değerlendireceğini söylüyor. Oyunculuk eğitimini atölye çalışmaları ve oyuncu koçu Deniz Erdem'den aldığı özel derslerle destekleyen Sanlıman, oyuncu olarak da sevenleriyle buluşmayı çok istediğini belirtiyor.
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