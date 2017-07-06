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Yeni parti için tarih belli oldu!

Yeni parti için tarih belli oldu!.15430
  • Giriş : 06.07.2017 / 11:50:00
  • Güncelleme : 06.07.2017 / 11:49:57

Milliyetçi Hareket Partili muhalifler yeni parti için süreci başlattı.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen isimler birleşti. Olağanüstü kurultay çalışmaları mahkemeye takılan muhalifler eski bakan Meral Akşener öncülüğünde başlatılan yeni parti çalışmalarını Kurban Bayramından sonra başlatıyor.

İlk genel seçimlerde uygulamaya girecek Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum amacıyla çıkarılacak ve Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'da yapılacak değişiklikler de partilileşme sürecinde takip edilcek.

MHP'li muhalif isimlerden Sinan Oğan'ın MHP'in 2018'de yapılacak olağan kurultayını bekleyeceği, Koray Aydın'ın ise MHP'de siyaset yapmaya devam edeceği ifade ediliyor.

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