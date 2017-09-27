Yeni sınır kapısı neresi olacak?
Habur kapatılırsa, bunun yerine Şırnak Silopi'de yeni bir sınır kapısı açılacak.
IKBY’nin bağımsızlık referandumu gerçekleştirmesinin ardından Türkiye’den çeşitli yaptırımlar alınmasıyla ilgili yapılan tartışmalarda, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde bulunan ve Kuzey Irak’a açılan Habur Sınır Kapısı’nın kapatılacağı tartışılırken, gözler 2013 yılında dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın gündeme geterdiği Silopi Ovaköy ve Aktepe’de 2 yeni sınır kapısının açılmasına çevrildi.
KONTROL ASKERDE
Geçen 4 yıl zarfında gündeme gelen ve Türkiye-Irak-Suriye sınırlarının kesiştiği noktada olan Ovaköy’de her hangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi. 5 haneli olan ve kimsenin yaşamadığı Ovaköy Köyde giriş çıkışlar askerler tarafından kontrol ediliyor.
Sınır Kapısı iddiası bölge halkını umutlandırdı. Vatandaşlar, yıllardır bu sınır kapısının açılmasını bekliyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak’ta yapılan referandumun ardından gündeme gelen Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından gözler Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Ovaköy köyüne yöneldi. Birinci derece askeri alan olduğu için köy halkı dışında girişlere izin verilmeyen 5 haneli köyde vatandaşlar, sınır kapısının köylerinde açılacağı yönündeki açıklamalar nedeniyle sevindiklerini söyledi.
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