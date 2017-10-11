Yeni sistem yarın açıklama gelecek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası kaldırılan TEOG sonrası sıra üniversite sınavına geldi. Üniversiteye giriş sistemine ilişkin yarın YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklama yapacak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemeleri yarın 11:00'de düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacağı duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversiteyi giriş sisteminin değişmesi gerektiğini dile getirmişti. YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç da Akadamik Yıl Açılış töreninde yeni sistemin ip uçlarını vermişti. Saraç, üniversiteye girişte yeni sınav sistemi ile ilgili olarak, "Giriş sistemi şu an 2 aşamalı. İlki mart diğeri haziran ayında ve toplam 5 gün. Bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Sınavı 1 haftada gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bir değişiklik de puan türünde olacak. 18 puan türünü de azaltmayı planlıyoruz. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türü olacak. Türkçe ve Matematik, bu sınavın merkezinde olacak. Milyonlarca öğrenci ve aileye belirtmek isterim ki asla tedirgin olmasınlar, sorular aynen eskisi gibi milli eğitim müfredatından olacak " diye konuşmuştu.
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