Yeni sistemin ilk MGK'sı başladı
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından başlayan yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan ilklerin MGK'sında bir başka ilk ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yeni göreviyle birlikte kurulun daimi üyesi olarak bu toplantıya katılıyor. Daha önceden Genelkurmay Başkanı olarak MGK’ya katılan Hulusi Akar sivil hayata geçişinden sonra Milli Savunma Bakanı olarak kurula katılıyor.
MGK toplantısının en önemli gündem maddesi ise her zamanki gibi terörle mücadele olacak. Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar masaya yatırılacak.
TRT
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