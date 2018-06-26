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Yeni vekil Alpay Özalan hayatını kaybetti!

Yeni vekil Alpay Özalan hayatını kaybetti!.15975
  • Giriş : 26.06.2018 / 12:56:00

Eski futbolcu ve yeni vekil Alpay Özalan hayatını kaybetti.

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Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti'den millervekili seçilen Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti.

Özalan, haftasonu yapılan milletvekili seçimlerinde aday gösterildiği İzmir 2. bölge 2. sıradan Meclis'e girmeye hak kazanmıştı.

NTV

Yeni vekiller Meclis'e giriyor

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