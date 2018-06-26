Yeni vekiller Meclis'e giriyor
24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Milletvekili Genel Seçiminin ardından mazbatası alacak yeni vekiller için hazırlıklar başladı.
Yeni milletvekilleri yarından itibaren mazbatasıyla Meclise gelerek kaydını yaptırabilecek. Milletvekillerini karşılamak için karşılama büroları oluşturuldu, Şeref Holü'ne masalar kuruldu, Türk bayrakları ve TBMM flamaları asıldı.
Milletvekillerini üç giriş kapısında mihmandarlar karşılayacak. Milletvekilleri mazbatası ile beraber evraklarını görevlilere teslim edecek ve böylece kaydını yaptıracak. Milletvekilinin evraklarını teslim etmesinin ardından Genel Kurul oylaması ve yoklaması için parmak izi alınacak. Meclisi gezmek isteyen milletvekillerine talepleri halinde de bir rehber eşlik edecek. NTV ekibinden Özgür Akbaş canlı yayında izlenimlerini aktardı.
NTV
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