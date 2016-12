Yeni yıla renkli karşılama

Eğitim-öğretimde elde ettiği başarıların yanında; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da adından söz ettiren Erkan Okulları’nın öğrencileri, 2017’yi birbirinden renkli aktivitelerle karşıladı.Cumhuriyet değerlerine bağlı, bilimle büyüyen, eğitimli ve donanımlı bireyler yetiştirme hedefiyle çıktığı yolda, hedefine emin adımlarla ilerleyen Erkan Okulları’nda, yılbaşı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bütün okula yayılan yeni yıl kutlamaları, her yaş grubu arasında ayrı ayrı gerçekleştirildi. Her alanın rengarenk süslendiği okulda öğrenciler, sınırsız eğlencenin tadını çıkardı.Kutlamalar arasında en dikkat çekici olanı ise, anaokulu öğrencilerinin kostüm partisi oldu. Parti için büyük bir özenle hazırlanan öğrenciler, en sevdikleri çizgi film ve masal kahramanlarının kostümlerini giydi. Her biri farklı bir karaktere bürünen minik öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.Noel Baba ve palyaçonun da eğlenceye renk kattığı partide öğrenciler, yılbaşı için hazırladıkları koreografiler ve yeni yıl şarkıları eşliğinde eğlendi. Birbirinden hareketli şarkılar eşliğinde dans edip oyunlar oynayan minik öğrenciler, mutlu anlarını fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi. Anaokulu öğrencileri, günün sonunda yılbaşı pastasını kesti. Öğrencilerin bu mutlu anlarına, en az öğrenciler kadar heyecanlı olan veliler de eşlik ederken, cıvıl cıvıl görüntülerin yaşandığı etkinlikte öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.