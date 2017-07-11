Facebook Twitter Rss

Yeni Zelanda'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 6.8 büyüklüğünde deprem.13895
  • Giriş : 11.07.2017 / 12:52:00

Yeni Zelanda'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yeni Zelanda'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.  196 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntı, 10 kilometre derilikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssü, Auckland Adası'nın 196 kilometre kuzeybatısında.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi verilerine göre, sarsıntı 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

TRT

Valilik: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ve Türkiye imzayı attı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

DAEŞ üyesi ABD'li astsubay tutuklandı!

DAEŞ üyesi ABD'li astsubay tutuklandı!

Terör örgütü DAEŞ üyesi ABD'li astsubay Hatvaii'de tutuklandı.

DEAŞ Bağdadi'nin ölümünü doğruladı

DEAŞ Bağdadi'nin ölümünü doğruladı

DEAŞ terör örgütü lideri Bağdadi'nin ölümü örgüt tarafından doğrulandı.

 

Almanya'da dehşet bilanço

Almanya'da dehşet bilanço

Almanya'nın Hamburg eyaletinde meydana gelen olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Trump: Rusya ile çalışma zamanı

Trump: Rusya ile çalışma zamanı

ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya hesabı üzerinden Rusya ile ilgili açıklamalarda b

 

Suriye'de güvenliği polis sağlayacak

Suriye'de güvenliği polis sağlayacak

Suriye'nin güneybatısında kararlaştırılan ateşkes için ilk adımlar atılmaya başlandı.

Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür!

Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür!

Alman gazeteci Martin Lejeune, G20 zirvesi için ülkesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya