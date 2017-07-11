Yeni Zelanda'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. 196 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntı, 10 kilometre derilikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssü, Auckland Adası'nın 196 kilometre kuzeybatısında.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi verilerine göre, sarsıntı 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
TRT
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