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Yeni Zelanda, yeni yıla giren ilk ülke oldu

Yeni Zelanda, yeni yıla giren ilk ülke oldu.14240
  • Giriş : 31.12.2017 / 14:45:00

Yeni Zelanda her zamanki gibi yine yeni yıla giren ilk ülke oldu.

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Coşkulu kutlamalarda dakikalarca havai fişek gösterisi yapıldı.

Kutlamalar dünya medyası tarafından da yakından takip edildi.

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