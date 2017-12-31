Yeni Zelanda, yeni yıla giren ilk ülke oldu
Coşkulu kutlamalarda dakikalarca havai fişek gösterisi yapıldı.
Kutlamalar dünya medyası tarafından da yakından takip edildi.
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