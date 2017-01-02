Yere düşenlerin kafasına ateş etmiş
2017 yılının ilk saatlerinde meydana gelen ve ünlü eğlence mekanı Reina'da bulunan 39 kişinin ölümüne neden olan hain saldırı ile ilgili korkunç bilgiler geliyor.
Teröristin saldırıda 4 şarjör değiştirerek 120 mermi sıktığı, kaçarken yere düşen insanların ise kafalarına ateş ettiği görgü tanıkları tarafından anlatıldı.
Terör bu kez yılbaşı gecesi İstanbul’da kanlı yüzünü gösterdi. Ortaköy’deki gece kulübü Reina’ya taksiyle gelen terörist, bagajdan aldığı Kalaşnikof tüfekle çevreye rastgele ateş açarak kapıya yaklaştı. İlk olarak kapıda 21 yaşındaki polis memuru Burak Yıldız’ı vuran teröristin ikinci kurbanı, polis memuruyla sohbet eden, bir turizm şirketinin şoförü Ayhan Arık oldu.
Bu cinayetlerin ardından içeri giren terörist önce Reina’nın üst katına çıktı. Burada alt katta eğlenenlerin üzerine ateş açtıktan sonra zemin kata inerek yakın mesafeden ateş açmayı sürdürdü. Polisin verdiği bilgiye göre içinde 30’ar mermi bulunan 4 şarjör değiştirdi. Reina’da yeni yılın gelişini kutlarken kendilerini terör saldırısının kucağında bulanların bir kısmı, canlarını kurtarmak için Boğaz’a atladılar.
ALTINDAKİ FARKLI KIYAFETLE KAÇMIŞ
Terörist, büyük bir soğukkanlılıkla yerde yatan bazı yaralıların başlarına ateş etti, daha sonra üzerindeki montu çıkarıp, altındaki farklı bir kıyafetle Reina’dan ayrılıp izini kaybettirdi.
Reina saldırısında son bilgiler: 4 şarjörle hayata 120 kurşun
Saldırı sırasında Reina'da olanlar dehşeti yaşadı. Reina'nın güvenlik görevlisi Emrah Altun "Duyduğum sese göre makineli tüfek vardı elinde" dedi. Saldırgan kulübe girince ne yaptığı sorusu üzerine Altun, "Kaçtık ne yapalım, kaçtık" yanıtını verdi. Altun'un ceketinin de boydan boya yırtıldığı görüldü.
YERE DÜŞENLERİN KAFASINA ATEŞ ETTİ
Reina katliamından 15 dakika önce yaklaşık 200 metre mesafede, Ortaköy Meydanı’nda Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği yılbaşı kutlamaları vardı. Polisler de kutlamalar nedeniyle Ortaköy’ün giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi almıştı. Gece kulübündeki katliamın ardından yüzlerce polis olay yerine gitti. Ortaköy’ün giriş ve çıkışları kapatıldı. Olay yerine gelen onlarca ambulans Reina’dan yaralıları taşıdı.
Bacağından yaralanan bir turist ambulansla bindirildiği esnada “Elinde uzun namlulu silah vardı. Herkesin üzerine ateş ediyordu. Yere düşenlerin kafasına ateş ediyordu. İzdiham oldu” dedi. Yürüyerek ambulansların bulunduğu noktaya gelen iki genç kız ise şoka girmişti. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri Reina’da inceleme başlattı. Gece kulübü önünde bulunan bir ticari taksi ise çekiciye yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişinin bu taksi ile eğlence mekanına gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
HÜRRİYET
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