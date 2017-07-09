Yerli otomobil 2019'da yollarda
Heyecanla beklenen yerli otomobil ile ilgili Bakan Faruk Özlü'den mutlu eden bir açıklama geldi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, katıldığı özel bir televizyon programında önemli bilgiler paylaştı. Özlü, "Türkiye'nin altyapısı sadece markası yok. Hedefimiz yerli otomobilin 2019 yılında yollarda olması" dedi.
Türk Antarktik Seferi Ekibi hakkında da açıklamalarda bulunan Özlü, 2018 yılında 30'uncu danışman ülke olabileceklerini açıkladı. Özlü, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz heyet oluşturduk, Antartika'ya yönlendirdik ekibi. 9 kişilik bir ekip gitti. Amacımız şöyle, 53 ülke var. Bunlardan 29'u danışman ülke statüsünde. Biz 30'ncu ülke olmak istiyoruz. Antartika'da hangi araştırmalar yapacağız bunları hazırlıyoruz. 2018'i hedefliyoruz"
"TÜRK ASTRONOT YETİŞTİRMENİN BEDELİ 25 MİLYON LİRA"
Uzay üssü çalışmaları ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü şöyle konuştu:
"Türkiye'de uzay üssü kurulacak. Şimdi kanunun meclisten geçmesi an meselesi Türkiye'nin uzayın imkanlarından daha fazla istifade etmesi aslında yüksek teknoloji üreten ülkeler sınıfında da yerini açacak etkenlerden biridir. Bir türk astronotun uzaya gönderilmesi yetiştirilmesi 25 milyon dolarlık bir maliyeti var"
Habertürk
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