Flaş! Yerli otomobil için tarih açıklandı!
Yerli otomobil ile ilgili açıklama yapan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, fabrikadan, şirketin ve markanın ismine, şirketin CEO'sundan markalaşma çalışmalarına kadar birçok detay da 2018'in ilk aylarında netleşeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda ilk yerli otomobili üretecek firmaları açıklamıştı. Sabah'ın haberine göre, Ortak Girişim Grubu'nu otomotiv ve teknoloji sektöründe dünya çapında faaliyet gösteren Türk firmaları Anadolu Grup, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding şirketleri oluşturuyor.
Yerli otomobili üretecek girişimin içinde yer alan Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, üretilecek otomobilin talep olması için ucuz olacağını açıklamıştı.
SABAH
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