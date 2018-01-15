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Yerli otomobil rekor kırdı

Yerli otomobil rekor kırdı.31672
  • Giriş : 15.01.2018 / 08:48:00

Türkiye otomotiv pazarında ekonomi adına önemli gelişmeler yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Otomotiv Distribütörleri Derneği, yaptığı açıklamasında geçtiğimiz yılın üçüncü en büyük rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışların yüzde 64,4’ünü ithal üretimler oluştururken, yerli üretimler yüzde 35,6 pay aldı. 2016’da toplam pazarda ithal payı yüzde 68,4 olmuştu. Otomobil pazarında da 2016’da yüzde 74,6 olan ithal satışların payı, geçen yıl yüzde 70’e geriledi. Bu arada 2017’de otomatik şanzımanlı otomobil satışları, 2016’ya kıyasla yüzde 0,8 artarak 437 bin 488’e yükseldi.

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