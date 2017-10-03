Yerli otomobil vergiden muaf!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili yaptığı açıklamasında aracın yaygınlaşması için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulacağını belirtti.
Sabah gazetesinden Selçuk Adıgüzel'in haberine göre, Bakan Özlü, en az 3, en fazla 5 ismi bir araya getiren bir ortaklık modeli kurulacağını ifade etti. Bu ortaklık modelinde halihazırda farklı lisanslar altında yabancı marka otomobil üreten grupların yer almayacağına dikkat çeken Özlü, şöyle konuştu: "Yerli otomobilde öncelik elektrikli motor, batarya ve yazılım teknolojisinde olacak. Kullanımı yaygınlaştırmak için teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Bu kolaylıkları üretim yapacak firmalarla bir araya gelerek onlardan görüş alıp belirleyeceğiz." Araç alacak veya kiralayacak devlet kurumlarının yerli otomobil alması da teşvik edilecek.
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