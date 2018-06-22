Facebook Twitter Rss

'Yeşil'in sağ kolu yakalandı!

'Yeşil'in sağ kolu yakalandı!.17518
  • Giriş : 22.06.2018 / 11:06:00

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu Bedirhan Esenlik yakalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu Bedirhan Esenlik, gece düzenlenen operasyonda yakalandı.

TBMM'den Mimar Sinan Üniversitesi açıklaması

Trump'ın eşinin ceketinde yazanlar olay oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Mahçupyan: İnce'ye oy vereceğim

Mahçupyan: İnce'ye oy vereceğim

Etyen Mahçupyan, 24 Haziran seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan'dan kritik 'kur' açıklaması

Bakan'dan kritik 'kur' açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

 

Ankara'da terör operasyonu!

Ankara'da terör operasyonu!

Ankara polisi, terör örgütü yanlıları için sabah saatlerinde harekete geçti.

Sedat Peker için karar verildi

Sedat Peker için karar verildi

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Peker için karar verildi.

 

AFAD Müdürü: Leyla'da iz yok

AFAD Müdürü: Leyla'da iz yok

Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, minik Leyla ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan'dan yerli otomobil açıklaması

Bakan'dan yerli otomobil açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yerli otomobil açıklaması geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya