'Yeşil'in sağ kolu yakalandı!
'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu Bedirhan Esenlik, gece düzenlenen operasyonda yakalandı.
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