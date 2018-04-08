Yeşil listede bulunan hain etkisiz hale getirildi
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan'da jandarma, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timlerinin katılımıyla başlatılan "Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin Operasyonu" başarıyla tamamlandı.
Operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın "yeşil" renkli kod listesi ile aranan terörist "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik ile "Şervan Azat" kod isimli Ömer Kaya etkisiz hale getirildi.
Öte yandan, operasyonda teröristlerce kullanılan 7 mağara ve 8 sığınak ile 3 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı imha edildi.
Sığınak ve arazide gömülü bidonlarda M-16 piyade tüfeği, 3 kalaşnikof , 356 fişek, tabanca, 2 el bombası ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde yakalanan 28 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
BİR TON 626 KİLOGRAM ESRAR
Narko-terörizmle mücadele kapsamında arama faaliyetlerinde 3 bin 175 kök kenevir ile bir ton 626 kilogram toz esrar ele geçirildi.
TRT
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