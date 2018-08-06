Yeşim Salkım: Demet Akalın sanatçı değil
Sevilen şarkıcı Yeşim Salkım, Demet Akalın'ı kızdıracak bir açıklamada bulundu. Salkım, Akalın'ın sanatçı değil sadece bir şarkıcı olduğunu vurguladı.
''Dayak' itirafında bulunan Yeşim Salkım; sahneye ilk çıktığı yıllarda kendisine küfür eden bir kadın izleyiciyi dövdüğünü söyledi. Ünlü sanatçı; ''Mikrofonu masaya fırlatıp sahneden indim. Kadını iki adamın arasından çekip alıp tekme Tokat dövdüm. Üç şef elimden alamadı'' dedi.
Küçük yaşlarda da mahalle arkadaşı Erkan Petekkaya'yla çok kavga ettiğini belirten sanatçı; ''Ben mahalleye girdiğimde erkek çocuklar çil yavrusu gibi dağılırdı'' diye ekledi.
25 yaşında zenginliğin zirvesini gördüğünü, çok güzel bir hayat yaşadığını ve her türlü lüksü gördüğünü anlatan Yeşim Salkım; '' Helikopter ve teknelerle gezdim, boynumda 3 milyon dolarlık kolye vardı ama boşanınca eski eşime iade ettim.'' dedi.
İki üç hayatı da yaşayabileceğini söyleyen sanatçı, malının mülkünün çoğunu kaybettiğini, ara sıra çocuklarıyla kamp yaptığını ve çadırda kaldığını da sözlerine ekledi
. Sürekli çalışan ve üreten bir kadın olduğunu belirten Yeşim Salkım; ''Ben parasız kalmam. 70 yaşına kadar şarkı söylerim oyunculuk yaparım yine yaşarım. Gerekirse 1000 TL'ye tüm barlarda şarkı söyler yine geçinirim.'' diye de ekledi.
Herkes sanatçı olamaz diyen ve sanat camiasından bazı isimleri adeta topa tutan Yeşim Salkım, Demet Akalın'ın sanatçı olmadığını, sadece şarkıcı olduğunu belirtti.
HÜRRİYET
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