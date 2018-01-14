Yeşim Salkım-Seda Sayan kavgasında gelişme

Giriş : 14.01.2018 / 10:20:00

14.01.2018 / 10:20:00 Güncelleme : 14.01.2018 / 11:59:38

Yeşim Salkım ile Seda Sayan arasında yaşanan ve devamında mahkemeye taşınan gerginlikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.