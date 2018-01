Yeşim Salkım-Seda Sayan kavgasında gelişme

Yeşim Salkım, önceki gün eski eşi Hakan Eratik ve kızları Ada ile İstinye Park’taydı. Yemek ve alışveriş turu sırasında habercilerin sorularını da yanıtlayan Salkım, bir sure önce Seda Sayan ile arasında başlayan gerginliğin son bulduğunu açıkladı.Salkım, programına konuk aldığı bazı kişilerin kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Sayan’a tepki göstermiş, onun sert sosyal medya paylaşımları üzerine Sayan da suç duyurusunda bulunmuştu. Bu şekilde giderek alevlenen kavga son buldu.Yeşim Salkım, barıştıklarını söyledi: “Seda abla ile barıştık. Kendisini arayıp ‘Herkese ablalık yaptın da bir bana yapmadın’ dedim. O da sağ olsun gönlümü aldı. Sanat camiasında böyle tartışmalar, kavgalar oluyor, önemli olan erdemli davranabilmek. Her şey tatlıya bağlandı, ben suç duyurumu geri çekiyorum.”Seda Sayan, önceki akşam bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Cefi’yi dinlemek üzere Etiler My Kabaret’teydi. Gece sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sayan, Demet Akalın’la yaşadığı “eski klip” krizinin kendisini çok yıprattığını söyledi: “Sesim kısık. Önemli bir üzüntü yaşadım. Onu anlatmayım zaten, siz biliyorsunuz.”Hürriyet