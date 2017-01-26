Yetim çocuklara en tatlı gezi
Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki yetim çocuklara tadı damaklarında kalan bir gün yaşattı. 2016-17 Eğitim - Öğretim Yılının birinci dönemini başarıyla tamamlayarak karnelerini alan 60 yetim çocuk, Esenyurt'ta bulunan ve her şeyin çikolatadan yapıldığı Pelit Çikolata Müzesi'ne götürüldü.
ÇOCUKLAR ÇİKOLATA DİYARINDA
Esenler'den otobüsle yola çıkan çocuklar, keyifli bir yolculuğun ardından Pelit Çikolata Müzesi'ne geldi. Hayli heyecanlı olan çocuklara ilk olarak, müze yetkilileri tarafından kakao çekirdeğinden başlayarak çikolataların yapılışı ve süslenişi hakkında bilgi verildi. Çikolatadan sokağa girdiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklar, özellikle çikolatayla hayat bulan Nuh'un gemisini ve içindeki hayvanları yakından gördüler.
TARİHİ MEKANLARIN MAKETLERİNİ İNCELEDİLER
Ardından dev bir çikolata kapıdan İstanbul'a giren çocuklar burada; Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Bizans Hipodromu ile Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra gibi tarihi mekanların çikolatadan yapılmış maketlerini, Aksa Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk ve Albert Einstein gibi tarihte iz bırakmış isimlerin çikolatadan yapılmış büstlerini yakından incelediler.
ÇEŞMEDEN ÇİKOLATA İÇTİLER
Çocuklar, Türkiye'den ve dünyadan önemli sanatçıların çikolatayla canlandırıldığı müzede, beğeniyle izledikleri çizgi film karakterleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Müzeye hayran kalan çocuklar, Çikolata Çeşmesi'nden akan sıcak çikolataları afiyetle içtiler ve çeşit çeşit çikolata yediler.
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