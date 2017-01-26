Yetim çocuklara en tatlı gezi

Giriş : 26.01.2017 / 12:59:00

Esenler Belediyesi, yetim çocuklara tadı damaklarında kalan bir gün yaşattı. Her şeyin çikolatadan yapıldığı Pelit Çikolata Müzesi'ne götürülen çocuklar, unutamayacakları bir gün geçirdiler.