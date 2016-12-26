Yetimlerin ayakları üşümeyecek
İş adamları yetimler üşümesin diye seferber oluyorlar.
Türk Kızılayı Adana Şubesi, yetim çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen anlamlı bir bağışta yine hayırsever ile yetimler arasında köprü oluyor. Adana Çermikliler Derneği Başkanı Ferhat Akay, yetim çocuklar için Kızılay'a bot bağışında bulundu.
“KAZANCIMIZI MUTLAKA PAYLAŞMALIYIZ”
Türk Kızılayı Adana Şubesi’ni ziyaret eden Akay, Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Türk Kızılayı'nı güvenle yardım yapabileceğimiz bir elçi olarak görüyorum. Yardım ulaştırdığınız çok sayıda mağdur çocuk, yaşlı, engelli ve mülteciler olduğunu biliyorum. Bizler, özellikle işadamları olarak kazancımızdan mutlaka paylaşmalıyız. Yardım işinde de gördük ki; bu işi güvenilir profesyonellere bırakmak en doğrusu. Görünen o ki sıklıkla mağdur insanlara ulaşmak için Kızılay'ın kapısını çalacağız. Gönlünden yardım geçenlere de hayır yapmak isteyenlere de tavsiye ediyorum” açıklamasını yaptı.
“YETİMLERİN MANEVİ ANNE-BABAYA İHTİYAÇLARI VAR”
Yıl boyunca çeşitli ayni bağışları kabul eden Kızılay’ın, yetim çocuklara ve ailelerine, özellikle bayram ve karne günlerinde ihtiyaçları doğrultusunda hediye paketleri dağıttığının altını çizen Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da “Bu çocuklar babalarının eksikliğini zaten hissediyor. En azından temel ihtiyaçlarının eksikliğini hissetmemelidir, özellikle de soğuk kış günlerinde. Manevi anne ve babalara ihtiyaçları var. Bu çocuklara da bir nevi babalık yapacak herkese kapımız açık. Ferhat Bey'in yardımı çok anlamlı. Bu vesileyle de geleceğimiz, çocuklarımız yararına, özellikle eğitim ve giyim yardımları için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Saygılı, Akay'a, ihtiyaç sahibi çocuklar için yaptığı yardım dolayısıyla teşekkür belgesi verirken, Kızılay rozeti hediye etti.
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