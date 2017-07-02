Yevhen Konoplyanka Galatasaray yolunda!
Galatasaray transferde dur durak bilmiyor.
Transfer döneminin en hızlı takımı Galatasaray, vites düşürmeden kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Aslan’ın sıradaki hedefi Yevhen Konoplyanka.
NTV Spor’un haberine göre; Igor Tudor’un raporu doğrultusunda transferde hız kesmeyen sarı-kırmızılılar, Ukraynalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil edecek.
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