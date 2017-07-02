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Yevhen Konoplyanka Galatasaray yolunda!

Yevhen Konoplyanka Galatasaray yolunda!.16086
  • Giriş : 02.07.2017 / 08:07:00

Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka, Galatasaray ile imzalamaya çok yakın...

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Galatasaray transferde dur durak bilmiyor.

Transfer döneminin en hızlı takımı Galatasaray, vites düşürmeden kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Aslan’ın sıradaki hedefi Yevhen Konoplyanka.

NTV Spor’un haberine göre; Igor Tudor’un raporu doğrultusunda transferde hız kesmeyen sarı-kırmızılılar, Ukraynalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil edecek.

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