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YGS-LYS kalkıyor!

YGS-LYS kalkıyor!.17399
  • Giriş : 26.09.2017 / 16:09:00

Üniversite sınavına girişte devrim gibi değişiklikler yapılıyor.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kaldırılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavının ardından sıra üniversite sınavına geldi. Bundan sonra LYS-YGS ayrımı sona erecek.

Yeni sistemde Türkçe ve matematik sınavın merkezinde yer alacak. Temel Türkçe ve temel matematiğin her puan türünde etkisi olacak. Yeni sistem yüksek ihtimalle bu yıl uygulanacak.

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