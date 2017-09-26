YGS-LYS kalkıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kaldırılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavının ardından sıra üniversite sınavına geldi. Bundan sonra LYS-YGS ayrımı sona erecek.
Yeni sistemde Türkçe ve matematik sınavın merkezinde yer alacak. Temel Türkçe ve temel matematiğin her puan türünde etkisi olacak. Yeni sistem yüksek ihtimalle bu yıl uygulanacak.
HÜRRİYET
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