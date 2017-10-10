YHT, Marmaray ile Avrupa'ya geçecek!
Vatandaşa güzel haber geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yüksek Hızlı Trenlerin Marmaray'ı kullanacağını, bu şekilde Ankara'dan Avrupa Yakası'na kesintisiz ulaşım sağlanacağını müjdeledi.
Ankara'daki banliyö hattının bu yıl, İstanbul'daki iki hattın da gelecek yıl hizmete açılacağını bildiren Arslan, "Pendik'ten Halkalı'ya kadar olan banliyölerin kalan kısmının Marmaray standardına dönüştürülmesi çalışmalarını çok hızlı şekilde yürütüyoruz. Önümüzdeki yıl sonunda her iki yakadaki Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını metro standartlarına getirmiş olacağız. 2018 sonu itibarıyla insanlarımız, bu hattı kullanabiliyor olacak" dedi.
YHT'lerin Marmaray hattını kullanarak Avrupa Yakası'na geçeceğini söyleyen Arslan, "Ankara'dan kalkan YHT de Haydarpaşa Garı'na gidebildiği gibi arada bazıları Marmaray'ı kullanarak Avrupa Yakası'na geçmiş olacak, dolayısıyla ulaşım kesintisiz hale gelecek" ifadelerini kullandı.
SPUTNİK
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