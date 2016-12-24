Yılbaşı alışverişi yapılıyor

Giriş : 24.12.2016 / 14:09:00

Dört mevsim devam eden benzersiz indirimleri, kampanyaları ve hediye çekilişleri ile alışverişi keyfe dönüştüren Adana Optimum Alışveriş Merkezi, yeni yıl için sunduğu özel indirim fırsatlarıyla ziyaretçilerinin yeni yıl heyecanını ikiye katlıyor.