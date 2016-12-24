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Yılbaşı alışverişi yapılıyor

Yılbaşı alışverişi yapılıyor.23208
  • Giriş : 24.12.2016 / 14:09:00

Dört mevsim devam eden benzersiz indirimleri, kampanyaları ve hediye çekilişleri ile alışverişi keyfe dönüştüren Adana Optimum Alışveriş Merkezi, yeni yıl için sunduğu özel indirim fırsatlarıyla ziyaretçilerinin yeni yıl heyecanını ikiye katlıyor.

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Ziyaretçilerinin bütçesini düşünerek birbirinden farklı kampanyalar ve cazip fırsatlar sunan Optimum, bu geleneğini yılbaşı alışverişi yapmak isteyenler için de sürdürüyor. Optimum’daki mağazalarda yeni yıla özel olarak sunulan yüzde 70’e varan indirim seçenekleri, soğuk kış günlerinde ziyaretçilerin içini ısıtıyor. Yılbaşı alışverişi için Optimum’u tercih edenler, kazançlı alışverişin keyfini yaşıyor.

HER MAĞAZADA İNDİRİM ŞENLİĞİ

Dünyaca ünlü kozmetik devi Sephora'dan 200 TL alışveriş yapanlar, anında 50 TL indirim kazanıyor. Atasun Optik, yeni sezon güneş gözlüklerinde yüzde 50’ye varan indirim uygularken, adL ve Love My Lody 500 TL alışverişe 100 TL hediye çeki vererek, alışverişi şölene dönüştürüyor. Derimod, ilk üründe etiketin yarısı, ikinci üründe yüzde 30, üçüncü üründe ise yüzde 50 indirim imkânı sunuyor. Kip ikinci üründe yüzde 50, Kemal Tanca ise seçili ürünlerde yüzde 50 artı yüzde 20 indirim uyguluyor.

Bambi etiketin yarısı ve seçili ürünlerde yüzde 25 indirim, Defacto her 75 TL alışverişe 25 TL indirim çeki ile alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürüyor. Spor giyimin öncü markaları Adidas yüzde 50, Puma da yüzde 70’e varan indirimle ziyaretçilerini karşılıyor. Adana'da sadece Optimum AVM’de hizmet veren Samsonite ise, fırsat ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim imkânı sunuyor.

YILBAŞINDA SEVDİKLERİNİ MUTLU ETMEK İSTEYERLER OPTİMUM’DA BULUŞUYOR

Erkek giyim markası İmza yeni sezon ürünlerinde yılbaşına özel net yüzde 50 indirimle alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Beştaş yüzüğü 2.360 TL yerine 1.460 TL, pırlanta yüzüğü ise 2.990 TL yerine 1.990 TL ile satışa sunan Atasay, yeni yılda sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri mağazasına bekliyor. Tarık Emre Optik güneş gözlüklerinde yüzde 50, Colin's seçili ürünlerde yüzde 30, 40 ve 50’ye varan indirim fırsatları sunuyor. Süvari’de 3 gömlek 99.90 TL’den, 2 pantolon ise sadece 149.90 TL’den satılırken, Hatemoğlu 1924’te yüzde 50’ye varan indirim, Ayakkabı Dünyası’nda 200 TL ve üzeri alışveriş yapanlara anında 50 TL hediye çeki ve belirli ürünlerde yüzde 40 indirim kampanyaları yer alıyor. Bernardo tüm ürünlerde yüzde 50, Schafer dilediğin 4 çeyiz ürününde yüzde 30, Tantitoni tüm ürünlerde yüzde 50, Marka Park yüzde 40’a varan indirim uygularken, Twigy ikinci üründe yüzde 50, Lufian ve Avva yüzde 50, Karaca da “bir alana bir bedava kampanyası” ile misafirlerini ağırlıyor.

YÜZLERİ GÜLDÜREN İNDİRİMLER

Yılbaşı öncesi ziyaretçilerine indirim şöleni yaşatan Optimum’da Loft tüm kadın ürünlerinde yüzde 30 ve 250 TL’lik alışverişe 50 TL indirim, Moda Di Centone seçili ürünlerde etiketin yarısı ve Beta net yüzde 50 indirim fırsatı ile ziyaretçilerine indirimli alışveriş keyfini doya doya yaşatıyor. Herry ve İnci yüzde 50, Nine West seçili ürünlerde yüzde 50 indirimle alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürürken, Altınyıldız Clasics de yeni sezon takim elbise, gömlek, kravat ve kemeri 1.299 TL yerine sadece 399.99 TL’den satışa sunuyor. Kiğılı ve İpekyol ise yüzde 50 indirimle ziyaretçilerini karşılıyor. Aldo yüzde 50 indirim, D'S Damat “500 TL al 350 TL öde” kampanyası, Ramsey ise “ikinci üründe bir sıfır at” kampanyası ile yeni yıl alışverişine keyif katıyor.

EKSTRA İNDİRİM EKSTRA KAZANÇ

Matmazel’de “bir alana bir bedava” kampanyası, Ekol’de yüzde 20, 30 ve 50, Journey’de yüzde 50'ye varan indirim ziyaretçileri bekliyor. Ayrıca, Pierre Cardin yüzde 30, Flomar seçili ürünlerde yüzde 50 indirim imkânı sağlıyor. Sarar’da yüzde 50 indirimden yararlanan müşteriler, ekstra tüm ürünlerde 500 TL alışverişe 400 TL ödüyor.

BMW X3 TALİHLİSİNİ BEKLİYOR

Optimum’a yeni yıl alışverişine gelenler, mağazaların sunduğu cazip fırsatların yanı sıra bir de BMW X3 kazanma şansı yakalıyor. Önceki yıllarda sıfır kilometre Mercedes C180, Jaguar XF ve Mini Cooper D hediye eden Optimum, yeni kampanyasıyla bir şanslı ziyaretçisini BMW X3 sahibi yapmaya hazırlanıyor.

19 Şubat 2017 tarihine kadar, aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, alışverişlerini belgeleyen fiş veya fatura ile kampanya bankosuna başvuruda bulunarak, son model BMW X3’ün yanı sıra Samsung TV, Samsung Galaxy S7, iPhone 6S ve iPad Mini’den birini kazanma şansı yakalıyor.

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