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Yılbaşı gecesi için bütün hazırlıklar tamam

Yılbaşı gecesi için bütün hazırlıklar tamam.46422
  • Giriş : 21.12.2016 / 11:53:00

Park Dedeman Levent, yeni yıla eğlence dolu bir başlangıç yapmak isteyenleri Butcha Steakhouse Butchery & Grill’e davet ediyor.

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Park Dedeman Levent içerisinde yer alan Butcha Steakhouse Butchery & Grill’de gerçekleşecek olan yılbaşı programında, caz ve blues müziğin sevilen isimlerinden Özge Deniz sahne alacak.

Türkiye’nin ilk uluslararası otel zincirinin sahibi Dedeman Grubu’nun bünyesinde yer alan Park Dedeman Levent, bu yılbaşında hizmet anlayışı, seçkin lezzetleri ve özel performanslarıyla misafirlerine benzersiz bir gece vaat ediyor.

Park Dedeman Levent’te yer alan Butcha Steakhouse Butchery & Grill’de gerçekleşecek olan yılbaşı programında, “Steakhouse” konseptinde eşsiz lezzetleri ile hizmet veren Butcha Steakhouse Butchery & Grill, misafirlerine benzersiz et lezzetleri ve limitsiz yerli içkisiyle nefis bir menü sunuyor.

Müzik severlere özel bir gece

Park Dedeman Levent içerisinde yer alan Butcha Steakhouse Butchery & Grill’de düzenlenen özel program hem kulağa hem de damağa hitap edecek. Yılbaşında sahne alacak olan Özge Deniz, misafirleri şarkılarıyla keyiflendirirken, usta şefler tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli yemekler ise konukların damaklarında unutulmaz tatlar bırakacak.

Kendine özgü ses ve caz formundaki yorumuyla şarkılarını seslendiren Özge Deniz, yeni yılı karşılayan misafirlere, yılbaşına özel hazırladığı repertuarları ile farklı bir gece yaşatacak.

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