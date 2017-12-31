Yılbaşı kutlamaları için bu yollar kapatılıyor
Bazı yolların sabah saatlerinden itibaren kapatıldığı da gelen bilgiler arasında.
Yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'e çıkan yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da şöyle denildi:
"İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31.12.2017 Pazar saat 08.00'den 01.01.2018 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar Kamyon, Tır, Beton Mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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