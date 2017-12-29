Yılbaşı nedeniyle 4 ilçede yollar kapalı!
Yeni yıla ramak kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'de güvenlik nedeniyle kamyon, TIR ve ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığını belirtti.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e, pazar günü saat 08.00'dan pazartesi saat 08.00'a kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.
Emniyet bunun ardından 4 ilçenin araç trafiğine kapatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'dan, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 10.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" denildi.
HÜRRİYET
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