Yılbaşı yemeğinin ipuçları
Peki nasıl beslenmek, neleri tüketmek lazım? Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Diyetisyen Murat Günal yılbaşı yemeğinde aşırıya kaçma ihtimaline karşın kahvaltının sağlam, öğle ve ara öğünlerin hafif tutulması gerektiğini söylüyor.
İşte size 1 Ocak sabahı “Bu kadar yemeseydim, midem yanıyor, midem bulanıyor” gibi laflar etmemeniz için ipuçları…
Tek sorun: Nasıl beslenmeli?
Yoğun tempoya verilen bir mola olarak bakılan bu gün maalesef bazen de sağlıklı beslenmeye verilen bir mola olarak da görülebiliyor. Tüm yıl güzel ve sağlıklı beslendikten sonra yepyeni bir yıla girerken bunu bozmak olmaz. Hem yılbaşı baharın yaklaştığının, yazın bize uzaktan göz kırptığının habercisi.
Eh tabi bazı esneklikler yapabilir sonuçta yılda bir kez geliyor böyle bir gün. İşin sırrı her zaman olduğu gibi yeterli ve dengeli beslenmek! Bu noktada hepimizin zaman zaman aklından geçen bazı yanlışlara değinmek ve kendi tavsiyelerimi sunmak istiyorum.
Yılbaşı gecesi daha zayıf görünmek için diüretik (vücuttan su atan) ilaçlar içebilirim.
Aman dikkat! Her ilaçta olduğu gibi diüretik ilaçlarda da hekimimizin onayı şart. Özellikle alkol tüketimden dolayı ödeminiz ve/veya şişkinliğiniz olduğunu düşünüyorsanız diyetisyeninizden bu konuda yardım alabilirsiniz.
Gece zaten çok kalori alacağım bari gündüz bir şey yemeyeyim!
Belki de en sık yaptığımız hata budur. Evet, bu gece ayarı biraz kaçıracak olabiliriz fakat gündüz aç kalmak metabolizma hızımızı düşürüp akşam yediklerimizin bol bol depolanmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden normal düzenimizi bozmadan üç ana üç ara öğünümüze devam. Kaloriyi dengelemek adına ufak kısıtlamalar yapılabilir. Burada dikkat edilecek husus gece ne yenileceği. Genellikle yılbaşı ikramları karbonhidrat ve yağ açısından zengin olduğundan gün içerisinde yumurta, süt vb. kaliteli protein kaynakları ve posa açısından zengin sebze meyveleri tüketmeye özen göstermeliyiz. Kahvaltıyı sağlam, öğle ve akşam yemekleri ile ara öğünlerimizi hafif tutarak bünyemizi geceye hazırlayabiliriz.
Alkol tüketimini kısıtlayın
“Ertesi gün baş ağrısıyla mücadele etmek durumunda kalmamak için alkol tüketimini kısıtlayın” diyen Diyetisyen Murat Günal rakı, votka, cin, tekila, viskinin yoğun kalorili bira ve şarabın ise daha düşük kalorili olduğunu ifade ediyor.
Ertesi gün ne yapmalı?
Tüm bunlara dikkat ettiğimizde yeni yıl sabahına mutlu, enerjik ve sağlıklı uyanabiliriz fakat bir miktar ölçüden çıktıysak ve vücudumuzu yorduysak yeni yılın ilk günü vücudumuzla barışmak için mükemmel bir gün.
Bu günde beslenmemizi planlarken çıkış noktamız dün neyi yanlış yaptığımız olmalı:
Eğer alkolü fazla kaçırdıysak, bol bol su içmeli ve özellikle tiaminden zengin tam tahılları mutlaka tüketmeliyiz.
Yağlı veya şekerli besinlere yüklendiysek, proteinlere ve sebzelere ağırlık vermeliyiz.
Bugün her şey serbest!
Bu tip kutlamalarda, evde ya da dışarda olsun, genellikle açık büfe konsepti hâkimdir ve bu da tahmin ettiğimizden daha çok yememize sebebiyet verebilir. Kendimize bir tabak belirleyip yemek istediklerimizi o tabağa doldurursak hangi besinden ne kadar yediğimizi bilir aşırılıkların önüne geçmiş oluruz. Bu noktada ikinci unsur ise seçimler; kızartmalar ve şerbetli tatlılar yerine zeytinyağlı sebze yemekleri, ızgara hindi veya tavuk eti, tam buğday ekmeğine yapılmış kanepeler ve salata ile sütlü tatlıları tercih edersek bu sınavı da alnımızın akıyla vermiş oluruz.
Unutmayın!
Yeni yılda da beslenmede temel amacımız yeterli ve dengeli beslenmek olmalı. Bu doğrultuda ara öğünlerimizi ihmal etmemeli, basit şeker ve tuz tüketimimizi kontrol altına almaya çalışmalıyız.
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