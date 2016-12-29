Yılbaşını 'zehir' edeceklerdi
Ürünlere el konularak, işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Başkan Akpınar "Halk sağlığını tehlikeye atanlara göz açtırmayacağız" dedi.
GENİŞ KAPSAMLI DENETİM
Halk sağlığını tehlikeye sokacak ürünlere ve satıcılarına yönelik denetimlerini sıklaştıran Karşıyaka Belediyesi, zehir tacirlerine yine göz açtırmadı. Yeni yıl kutlamaları öncesi, alkol satan mekanlara ve tekel bayilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bahriye Üçok, Atakent ve Şemikler bölgelerinde yapılan denetimlere Karşıyaka Belediyesi Zabıta ve Ruhsat birimleri, Emniyet yetkilileri ve Vergi Denetim Uzmanları katıldı.
SAHTE İÇKİLERE EL KONULDU
Onlarca dükkana yönelik gerçekleştirilen çalışmada 25 litre sahte içki ele geçirildi. Halk sağlığını tehlikeye atacak olan ürünlere el konulurken, işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtildi.
DENETİMLER SÜRECEK
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “İnsan sağlığını tehlikeye atacak her türlü girişimin karşısındayız. Halkın sağlığını korumak için titizlikle çalışıyoruz. Her ihbarı uzman ekiplerimizce değerlendirip yasal olarak yapılması gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Emniyet ile işbirliği halinde; sahte içki satarak, vatandaşlarımızın canına kasteden ‘zehir’ tacirlerine yönelik denetimlerimiz sürecek” dedi.
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