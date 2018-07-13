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Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası!

Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası!.12419
  • Giriş : 13.07.2018 / 09:13:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verdi.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti 27. ve son başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı  Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

TRT

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