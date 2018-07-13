Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti 27. ve son başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
TRT
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